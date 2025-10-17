来年3月の知事選に出馬を表明した前金沢市長の山野之義氏が17日、自民党県連に推薦を要請しました。山野氏が最初に推薦願いを提出したのは自民党県連です。下沢佳充幹事長に知事選への出馬の意思を伝え推薦を求めました。自民党県連ではすでに現職の馳浩氏から推薦願いを受けていて11月8日の総務会で方向性を決定したいとしています。 ■下沢佳充幹事長：「政治キャリアのある方ですしそれぞれがご意思があっての行動であるので