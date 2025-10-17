国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。「東京コミコン2025」の来日セレブとして、ジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏がやって来ます！ 「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」来日セレブ「ジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏