セリスタ株は、医療従事者を対象とした無料オンラインZoomセミナー『Sunday Wellness Breeze』の「Season 33 New Year version」を2026年1月18日より開催します。全6回のウェビナーで構成され、宇宙環境成分の新しいスキンケア製品や、「第13回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition」として、各分野の第一人者による講演が行われます！ セリスタ オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze Season 33」  