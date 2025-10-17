MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研株式会社が、自然災害時に企業の被災拠点における従業員や来店客の安全確保を支援する『安全配慮義務対応サービス』をリニューアルしました。責任者が不在の拠点でも対応できるようサービスを拡充し、小売・飲食・サービス業など、より幅広い企業の災害対応力向上を支援します！ MS&ADインターリスク総研 支援サービス『安全配慮義務対応サービス』