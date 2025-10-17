株式会社ハーバー研究所が、総フォロワー数410万人超えの大人気クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションした縦型ショートドラマ第2弾『大女優VS本物』を制作。2025年10月16日より、TikTokやInstagram、YouTubeなどで公開されました！ ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ『大女優VS本物』」  公開日：2025年10月16日(木)公開場所：ハーバーショートドラマ公式TikTok、公式Insta