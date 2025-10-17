ATEEZ・HONGJOONG、YUNHO ATEEZのHONGJOONGとYUNHOが、10月23日オンエア予定のテレビ東京「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」に出演する。2018年に韓国でデビュー以来、様々なグローバルチャートを席巻し、現在は世界各国で大規模なワールドツアーを開催するなど、グローバルな人気を誇る韓国の８人組ボーイズグループ「ATEEZ」。そんなATEEZからHONGJOONGとYUNHOの２人が、10月23日オンエア予定のテレ