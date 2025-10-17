King ＆ Prince King ＆ Princeが出演する『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』が、10月18日よる11時からNHK総合で放送される。Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。 今回は、King & Prince が登場。2015年結成、2018年鮮烈なメジャーデビューを果たし一躍国民的人気グループに。その後