【日本オープン】第1日【梅ちゃんのツアー漫遊記】スコアのカギを握るのはやっぱりグリーン次第。僕が思うパットの上手な選手は…堀琴音（29）の優勝スコアが19アンダーだった2週間前の日本女子オープン。初日トップは安田彩乃（30）の7アンダー。アンダーパーは71人もいた。同じナショナルオープンでも男子の初日暫定トップは3アンダーの長野泰雅（22）。アンダーパーは8人しかいなかった。今大会の優勝者は、来年のマスタ