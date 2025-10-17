ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、まるでぬいぐるみと一緒に寝ているような、「ムーミン」デザインの「いっしょにおやすみブランケット」を紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおやすみブランケット   価格：4,990円（税込）ブランケット部分：約100×120cmマス