英国の紳士淑女たちが、相撲の美技に酔いしれた。日翔志英忠の紆余曲折、遠回り、挫折…山あり谷ありの壮絶相撲人生日本時間16日、大相撲の英国・ロンドン公演が開幕。海外公演は2005年のラスベガス公演以来20年ぶり、ロンドンでは1991年以来34年ぶりだ。公演前はそれぞれ力士が市内を観光。ビッグベン、テムズ川、大英博物館、バッキンガム宮殿など、定番コースを満喫した。公演が行われるロイヤル・アルバート・ホールは定