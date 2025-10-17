高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」（第15回）が17日に放送され、トキ（高石）にとって衝撃的な出来事が続けて起こると、ネット上には「鬼展開」「取り乱すしかない」「号泣の朝…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】朝から衝撃展開きょうの『ばけばけ』を写真で振り返るトキ