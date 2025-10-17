12月5日から7日まで幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」に、俳優のジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリーが来場することが明らかになった。デップの公式来日は、主演作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』（2017年）のプロモーション以来、およそ8年半ぶりとなる。【画像】ノーマン・リーダス＆ショーン・パトリック・フラナリーデッ