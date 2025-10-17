福岡県の新しい副知事に17日、前・副教育長の上田哲子氏が就任しました。 ■福岡県・服部知事「よろしくお願いします。」■福岡県・上田哲子 新副知事「ありがとうございます。頑張ります。」服部知事から辞令を受け取った上田哲子副知事は、北九州市出身の61歳です。九州大学法学部を卒業後、1987年に福岡県に採用され、教育振興部長や副教育長を歴任しました。 ■上田哲子 副知事「長く教育行政に携わってきました。そうい