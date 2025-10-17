11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス内容が17日、発表された。【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number