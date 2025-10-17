資料マスク 香川県は17日、インフルエンザが流行入りしたと発表しました。 2025年10月６日から12日までに香川県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数が1.33人となり、流行の目安としている1.00人を上回りました。 昨シーズン（2024年12月６日）と比べて50日早い流行入りです。 香川県では手洗いや咳エチケットを励行すると共に、体調が悪いときは外出を控えるよう呼び掛けています