Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が、9月25日の配信開始から3週目を迎えた現在も、世界各地で視聴され続けている。【画像】新たに公開された主要キャストの緊迫した姿を捉えた場面写真本作は麻生羽呂氏のコミックを原作に、命懸けの“げぇむ”に挑む若者たちを描いたサバイバルドラマ。シーズン3は、原作の世界観を土台にしたオリジナルストーリーで展開される。シリーズを通して監督を務めた佐藤信介氏、プロデ