空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。八番勝負は「Ｋ―１」武蔵戦（後編）。９９年１０月５日、大阪ドーム。「Ｋ―１グランプリ」開幕戦で武蔵と対戦した佐竹は、１回に右ストレー