◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第１日（１７日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）２週連続で国内ツアーに出場している渋野日向子（サントリー）が前半で４バーディー、ボギーなしと４つ伸ばし、４アンダーの首位で折り返した。大勢のギャラリーが詰めかける中、出だし１番で７メートル、２番で５メートルをねじ込んで連続バーディー発進。３番でバンカーからのアプローチを５０セ