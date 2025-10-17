100均のトレカ用グッズはシンプルなものが多いですが、ダイソーで高級感のあるタイプのフレームを見つけました！カードを同時に2枚収納できる、落ち着いたデザインの珍しいフレーム。スタンド部分も大きめで、立てた際も安定感があります。内フレームを外すと写真も飾れて便利◎コレクションや推し活におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）価格：￥330（税込