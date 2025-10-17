◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセントライアルの紫苑Ｓを勝ったケリフレッドアスク（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）は坂路をキャンターで駆け上がった。藤原調教師は西塚洸二騎手と枠順を確認。３枠６番と内めの枠に、開口一番、「絶好枠や！西塚、お前もう逃げようか」と笑みを浮かべた。桜花賞、オークスで逃げたエリカエクスプレスが今回、武豊