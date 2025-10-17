スウェーデンのバンド・カーディガンズが、13日に東京、14日に大阪で開催されたライブイベント『SWEDISH POP CARNIVAL』のヘッドライナーとして登場した。【写真】安らかに…ジョージ・クリントンとディアンジェロさんの笑顔の2ショット同イベントには、メイヤ、クラウドベリー・ジャム、そしてカーディガンズの3組が出演。1990年代に一世を風靡したスウェディッシュ・ポップの“競演”として開催され、東京公演の会場となった