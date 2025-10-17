俳優・綱島郷太郎（52）の妻でタレント・はしのえみ（51）が16日、自身のブログを更新。長女・おはなさんが10歳の誕生日を迎えたことを報告し、写真とともに思い出を振り返った。【写真】10歳の誕生日を迎えたはしのえみの長女の”顔出し”幼少期ショット「今日は、おはなの10歳のお誕生日です」とつづり、幼少期の頃の写真を“顔出し”で多数公開。「『離乳食美味しくな〜い！ミルクちょうだい〜！』の顔」や、「『このホッペ