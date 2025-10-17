60歳以上のシニア世代のスポーツ・文化の祭典「ねんりんピック」が10月18日から岐阜県で開催されるのを前に高知県選手団が高知市で出発式を行いました。18日から岐阜県で開かれる「ねんりんピック」には卓球や剣道など18競技に県内から112人が出場します。ねんりんピックは60歳以上のシニア世代を中心として国民の健康維持や社会参加などを目的に1988年から行われているものです。17日は高知駅前旅ひろばで出発式が行われ県