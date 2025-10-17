16日、モデル・実業家の瀬戸あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告しました。【写真を見る】【瀬戸あゆみ】「昨日、フレンチブルドッグのまる子が天国に旅立ちました」愛犬との別れを報告瀬戸さんは、ランディ・ニューマンの名曲「君はともだち」にのせて、愛犬2匹と過ごす動画を投稿しました。 瀬戸さんは、「昨日、フレンチブルドッグのまる子が天国に旅立ちましたすごく長生きをして、とても穏やか