大阪府警本部＝大阪市中央区警察官に成り済ましてキャッシュカードをだまし取ろうとしたとして京都府警は17日までに、詐欺未遂容疑で住所不定、鉄筋工川瀬豪仁容疑者（40）を逮捕した。府警によると過去に大阪府警の警察官として勤務していた。特殊詐欺グループの「受け子」とみている。逮捕は6日。逮捕容疑は9月30日、何者かと共謀し京都市伏見区の無職男性（76）宅に「預金が不正に引き出されており、警察官を向かわせる」と