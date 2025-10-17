セブン-イレブン・ジャパンは、カウンター周りの出来立て商品の全国展開や、情緒的価値を生む新たなコミュニケーション施策、仕入れ・製造・物流を含むバリューチェーン改革を軸に、中長期的な国内事業の再成長を目指す。10月9日の上期決算会見で阿久津知洋社長は「組織として内向きになっていた部分を見つめ直し、外部から学ぶ姿勢を持ちながら新たなイノベーションを起こしていく。誰も歩んだことのない道を進む覚悟で、本気の改