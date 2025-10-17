最近、歌舞伎がテーマのグッズがたくさん登場しているキャンドゥで、可愛すぎるアイテムを発見しました！歌舞伎の特殊な化粧法「隈取」をモチーフにした、渋くて可愛い巾着袋♡劇場のお土産屋さんレベルの、高級感のある質感としっかりとした作りに感動です。松竹株式会社のライセンス商品ということにも驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：02-02KBK巾着M 隈取柄B価格：￥220（税込）サイズ（約）：28cm×2