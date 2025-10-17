スターラックス航空は、函館〜台北/桃園線を2026年1月3日から増便する。現在は月・水・金曜の週3往復を運航しており、これに火・土曜の運航を追加し、週5往復を運航する。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス180席の計188席を配置した、エアバスA321neoを使用する。所要時間は函館発が4時間35分、台北/桃園発が3時間半。同路線は2024年2月に開設し、昨冬スケジュールでは週3往復を運航していた。この他に、タイガーエア・台