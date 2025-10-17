スカンジナビア航空とヴァージン・アトランティック航空は、提携を拡大する。ヴァージン・アトランティック航空が運航するロンドン/ヒースロー〜ケープタウン・ヨハネスブルグ・ドバイ・マレ線などにスカンジナビア航空の便名を付与する。近日中にさらに多くの路線を対象に加える。両社は2024年10月、共同運航（コードシェア）を開始していた。