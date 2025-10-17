コメダ珈琲店といえば、カツパンやハンバーガーといった非常にボリューミーなスナックメニューが特長的です。そんなコメダ珈琲店が自ら「肉の旨み・重み・限界突破！」「ドデカくて、ワイルドーン！！」とアピールする「ドデカメンチバーガー」と「ドデカチーズメンチバーガー」が2025年10月16日に登場したので、実際に食べて大きさや味を確かめてみました。「ドデカメンチバーガー」・「ドデカチーズメンチバーガー」販売のお知ら