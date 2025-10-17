ワイモバイルのオンラインストアで、ワイモバイル回線を新規契約すると一括1円で購入できる機種に「OPPO A3 5G」と「moto g64y 5G」を追加した。 OPPO A3 5G 「OPPO A3 5G」は、メディアテック製の「Dimensity 6300」を採用したAndroidスマートフォン。約6.7インチのディスプレイを備え、120Hzまでのリフレッシュレートに対応する。 新規で「シンプル3 M／L」を契約すると、一括1円で購入できる。