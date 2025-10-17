◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が、タイラー・グラスノー投手のプレーに感服です。第3戦に先発したグラスノー投手は2回にタイムリーヒットて得点を許しますが、3回は上位打線を三者連続空振り三振でしとめ、4回も3つの三振で得点を与えません。その後もアウトを重ね、6回に2つのアウトを奪った後、四球を与えたところで