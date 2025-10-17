アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナでの戦闘終結を協議するため、ハンガリーで首脳会談を行うことで合意しました。トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談を行った後、自らのSNSに「ロシアとウクライナの不名誉な戦争を終わらせられるか見極めるため、プーチン大統領とハンガリーのブダペストで会談する」と投稿しました。また、米露の政府高官による協議を来週、開催することで