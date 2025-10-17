気象庁は、先ほど午前11時、霧島連山の新燃岳の噴火警戒レベルを入山規制の3から火口周辺規制の2に引き下げました。新燃岳は、2025年6月22日に7年ぶりに噴火し、翌23日に噴火警戒レベルが3に引き上げられていました。気象庁は「火山活動に低下傾向が認められており、火口から2キロを超えて影響を及ぼす噴火が発生する可能性は低くなったと考えられる」としています。