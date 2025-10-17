阪神の才木浩人投手（26）は昨年12月の契約更改で将来的なメジャー挑戦の意向を球団に伝えている。11月に27歳を迎える右腕が海外FA権を得るのは最短で5年後の30年とみられる。「20代後半、28、29で行けたらベスト」という自身の希望を叶えるにはポスティングシステムの利用しかなく、球団に移籍を認められる必要がある。16日のDeNA戦にはヤンキース、レッドソックス、パドレス、レイズ、カージナルス、メッツ、レンジャーズ、