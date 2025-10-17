17日未明、鹿児島市でマンションの一室を全焼する火事があり、この部屋に住む71歳の男が、現住建造物等放火の疑いで現行犯逮捕されました。マンションの一室から立ち上る真っ赤な炎と黒い煙。現住建造物等放火の疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市城南町の無職、末川 廣哲 容疑者（71）です。警察によりますと、末川容疑者は17日午前0時ごろ、自身が住むマンションの部屋に火を放ち、全焼させた疑いがもたれています。