１０月１７日、札幌市手稲区の高齢者施設の近くでクマの目撃情報がありました。現場から中継です。現在、周辺は警察により規制されています。クマはきょう午前９時５０分ごろ、札幌市手稲区手稲金山の山と隣接する高齢者施設の近くで目撃されました。現在も建物の間にクマが居座っています。札幌市によりますと、付近にはクルミの木があり、この場所ではおとといときのうもクマの目撃情報があり、痕跡調査でクマのフンや爪跡、枝が