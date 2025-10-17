大豆たん白市場は21年までは大豆ミートをはじめとした植物性食品への注目もあり、市場は拡大していたが、ここ数年の生産量は水面下で推移し、踊り場ないしは停滞の雰囲気も漂っていた。原料高騰などを受けての数次にわたる価格改定の実施や食品全般での値上げによる消費者マインドの冷え込みなども影響しているとみられる。量目変更による供給減という側面もあった。25年上期(1〜6月)の生産量はわずかに減少も、出荷･自社使用量は