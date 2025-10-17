岩手県警によると、同県北上市の温泉旅館でクマに襲われたとみられる男性従業員が行方不明になった事故で、17日午前、現場近くで捜索中に遺体を発見した。身元の確認を急ぐ。猟友会のメンバーが近くにいたクマ1頭を駆除した。