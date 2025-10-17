大坂なおみ女子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン（モリタテニスセンターうつぼ＝大阪市）の主催者は17日、大坂なおみ（フリー）が同日に予定されたシングルス準々決勝を棄権したと発表した。15日の2回戦で痛めた左脚が回復しなかったという。車いすの部シングルスで上地結衣（三井住友銀行）は左手の痛みのため、17日の準々決勝を棄権した。