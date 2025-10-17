ボクシングの六島ジムは１６日、ミドル級でアジア３冠を達成したの国本陸（２８）＝六島＝に祝い金として現金１００万円を進呈した。国本は今月５日に大阪市内で東洋太平洋ミドル級王座決定戦＆ＷＢＯアジア・パシフィック・ミドル級タイトルマッチの２冠戦に臨み、イエ・ヌリ（ウズベキスタン）に２−１の判定勝ち。これにより、保持する日本王座も含めて、ミドル級のアジア３冠を達成した。六島ジムは、ジム初のアジア３冠