埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで女性2人が死亡した事件で、逮捕された男が「首を絞めてナイフで刺して殺した」と供述していることが新たにわかりました。おととい、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は、小林登志子さん（89）を殺害したとして、元施設職員の木村斗哉容疑者（22）を逮捕しました。その後の調べで、木村容疑者が「首を絞めてナイフで胸の辺