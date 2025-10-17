アメリカのトランプ大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話協議を行い、ハンガリーで首脳会談を行うことで合意したと明らかにしました。トランプ大統領：プーチン大統領と電話で協議した。良い話し合いだったと思う。非常にうまくいった。トランプ大統領によりますと、首脳会談はハンガリーの首都ブダペストで行われ、時期については「2週間以内」との見通しを示しています。実現すれば8月にアラスカで行われて以来のことにな