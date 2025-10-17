NMB48の小嶋花梨（26）が17日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演。NMB卒業後は「先輩の渋谷凪咲さんを超えたい」と目標を語った。グループ卒業を11月に控えた小嶋は「（渋谷を見ていると）楽しそうだなって。私は関西を拠点に、凪咲さんを超える天然を目指します」と宣言。MBSテレビ「せやねん！」で共演するトミーズ雅（65）からもかわいがられており、別荘に招かれたこともあるという。