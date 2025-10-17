金沢市が制定する泉鏡花文学賞の選考会が開かれ、髙村薫さんの「墳墓記」と木内昇さんの「奇のくに風土記」の2つの作品が選ばれました。髙村薫さんの「墳墓記」は現代と古典、両方の言葉を織り交ぜた長編小説です。能楽師の家に生まれた男性の夢の中の世界を描いたもので「大胆な試みに満ちた作品」などと評価されました。 ■髙村薫さん：「想像もしていなかったので大変驚きました」「小説を読むことに喜び