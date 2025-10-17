【モデルプレス＝2025/10/17】元アンジュルムのメンバー・中西香菜が10月15日、自身のInstagramを更新。インドネシア・バリ島で休日を過ごす様子を公開した。【写真】元ハロプロ、水着姿でプール満喫◆中西香菜、バリ旅行で水着姿披露中西は「プールがとっても広くて気持ちよかったです インドネシアの伝統的な夜ご飯も美味しかったり、朝ごはんはガゼボで食べたのですが森の良い香りと風が最高でした」と綴り、バリ島のリゾートで