【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの矢野未希子が10月15日、自身のInstagramを更新。工事中の新居のルームツアーを行い、反響が集まっている。【写真】矢野未希子「完成に近づいてきた」収納たっぷり新居◆矢野未希子、ルームツアーで工事中の新居公開矢野は「いよいよ、完成に近づいてきた我が家」というコメントとともにルームツアーの動画を公開。工事中の部屋の様子を動画で撮影し、収納のこだわりを紹介している。◆矢野未