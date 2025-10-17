意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【北海道の方言】「あいてくさい」の意味は？「あいてくさい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、人を突き放すような表現です。いったい、「あいてくさい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「相手にならない」でした！「あいてくさい」は、北海道の方言で「相