最終型となった7代目「S15」型「シルビア」の魅力とはかつて販売されていた日産「シルビア」は、誰もが楽しめる軽量FRシャシーの運転感覚を大きな価値とした一台です。2025年10月、「くるまのニュース」編集部の独自取材に対し、日産のイヴァン エスピノーサCEOが「シルビアを復活させたい」と発言し再び注目を集めています。本当に実現する日は来るのでしょうか。今もなお「最高の軽量スポーツカー」と評価される日産「シルビ