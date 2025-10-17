明日18日(土)の明け方は、日本の上空を「きぼう」のある国際宇宙ステーション(ISS)が通過し、北海道から沖縄の広い範囲で見える可能性があります。また、この土日は月と金星が接近し、同時に見れるチャンスもあります。いつ見えるのか?天気は?気になるポイントをまとめました。明日の明け方に「きぼう」が日本の上空を通過明日18日(土)の明け方に、「きぼう」/国際宇宙ステーション(ISS)が日本の上空を通過します。国際宇宙ステー